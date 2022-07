Directeur kunstacademie Leeuwarden Boersma geeft schilderdemonstratie in Marknesse

Na de afkeer kwam voor Wousje de waardering voor de polder (en dat viert ze met een festival)

Een festival dat draait om de geschiedenis van het soms oude en soms nieuwe polderland: dat is festival ‘Veerkrag’ dat op 2 en 3 juli wordt gehouden in Kraggenburg. Het is de tweede editie. Was het vorig jaar nog een afstudeerproject van festivalbaas Wousje Schutte (22), dit jaar is het festival een stuk uitgebreider.

