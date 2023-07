Dit bedrijf vindt in Luttelgeest geschikte grond voor maken van nieuwe soorten paprika’s en komkommers

Dani (13) uit Kamperveen staat al aan het hoofd van een succesvol ‘familiebe­drijf’

Hij staat wat vreemd te kijken als er maandagavond opeens een helikopter achter het huis landt. Maar dat is toch echt hét vervoermiddel voor mensen met een sterrenstatus. Want die geniet Dani Heitink (13) uit Kamperveen sinds hij vorige week in Roemenië wereldkampioen motorcross werd.