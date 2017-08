Waarom pleit je voor een onafhankelijk onderzoek? Kan de branche niet zelf onderzoek doen naar de oorzaak van de branden?

,,Een slager moet zijn eigen vlees niet keuren. Drie branden in korte tijd, dat kan geen toeval zijn. We moeten precies weten wat de oorzaken zijn om zo gepaste maatregelen te kunnen nemen. Je kan bijvoorbeeld nu wel zeggen, verplicht alle varkensboeren om sprinklerinstallaties in te bouwen, maar als de bliksem inslaat heb je daar niets aan. Varkensstallen voldoen aan alle eisen van brandveiligheid. Maar het Actieplan dat de sector samen met de overheid, verzekeringsmaatschappijen, de Dierenbescherming en veiligheidsbranche heeft uitgevoerd, heeft helaas nog niet geleid tot minder stalbranden.''

Wat doet zo'n stalbrand met jou persoonlijk? Als dochter van een varkenshouder?

,,Dit is de grootste nachtmerrie. Uit eigen ervaring weet ik wat het met je doet als je dieren doodgaan. Ik was dertien toen ons bedrijf in Brabant werd verdacht van varkenspest. Biggen moesten als gevolg hiervan worden geëuthanaseerd omdat we onvoldoende plaatsingsruimte hadden. Dat was super emotioneel. En het deed me ook veel dat we mede hierdoor een slecht imago kregen als varkenssector. Toen dacht ik, daar wil ik iets aan doen. Dit werd mijn kompas voor de toekomst. Het imago verbeteren van de varkenssector. Hoe kan ik daar invloed op uitoefenen? Door politiek actief te worden. Ik zei als 13-jarige, dat lukt alleen als ik minister van Landbouw word.''

Had je na die emotie niet zoiets van, ik keer deze industrie vanwege het dierenleed de rug toe?

,,Juist niet, ik zie het als een missie het imago van de branche te verbeteren. Het is een heel mooie sector. Ik sloot me aan bij de VVD en heb al diverse functies bij de partij gehad. Voordat ik drie jaar geleden voorzitter van de NVV (Nederlandse Vakbond Varkenshouders) en POV werd, was ik senior beleidsmedewerker landbouw, natuur en voedselkwaliteit van de VVD-fractie. Ik heb altijd mijn twee grootste interesses, landbouw en politiek, geprobeerd te combineren in mijn studie en werk. Daarom ben ik Bestuurskunde gaan studeren en ben afgestudeerd op veehouderijthematiek.''

Heeft Mark Rutte je al op de radar staan voor het nieuwe kabinet, bijvoorbeeld als staatssecretaris?

Lacht: ,,Ik zit hier prima op mijn plek, mijn werk is nog niet af. De fusie tussen NVV en LTO Varkenshouderij wil ik dit jaar afronden en het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij uitrollen. Als het Actieplan zich in een volgende fase bevindt, zal ik mijn overweging maken wat ik hierna zal gaan doen. Misschien is er dan een ander type leider voor onze organisatie nodig.''

Toen je aantrad bij de POV had je één doel voor ogen, binnen vier jaar moesten de kranten koppen met: 'Nederlands varken voorbeeld in de wereld'. Hoe staat het met die ambitieuze doelstelling?

Volledig scherm © KASTERMANS STUDIO Schuift op de stoel wat heen en weer. ,,Ik moet toegeven dat het lastiger is dan ik me had bedacht. Het kost veel energie om de belangenpartijen bij elkaar te krijgen. Dit voorjaar wilde ik zelfs samen met de vicevoorzitter stoppen, vanwege een kwestie op bestuurlijk niveau. Inhoudelijk wil ik daar verder niets over kwijt. We kregen het vertrouwen van de achterban om ons werk en de veranderingen voort te zetten. Dat soort gebeurtenissen zijn wèl hobbels in het verwezenlijken van je doelstelling. De recente stalbranden helpen natuurlijk ook niet bij het verkrijgen van een beter imago.''

Een jonge ambitieuze vrouw als baas in een historisch gezien door mannen gedomineerde sector. Is dat lastig?