Dit is de nieuwe jeugdburgemeester van de Noordoostpolder

Video Zonnepark De Munt nog dit jaar in bedrijf

25 september Maanden eerder dan gepland moet het 14 hectare grote zonnepark in Emmeloord al in bedrijf zijn. Eind dit jaar zeker, aldus directeur/eigenaar Sytse Bouwer van GroenLeven. ,,Ik denk zelfs half november al, als het allemaal mee blijft zitten", zegt hij. Tot op heden was het streven de pakweg 43.500 zonnepanelen in het eerste kwartaal van 2018 operationeel te hebben.