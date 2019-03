Dit is Hans in het weekend: ‘Dames en heren, de trein naar Kampen...’

Zon in de Polder moet wildgroei zonnewei­des voorkomen in de Noordoost­pol­der

1 maart De Noordoostpolder gaat nu echt vaart maken met nieuw beleid voor zonneweides in de gemeente. In een structuurvisie van 75 pagina's is vastgelegd hoe de gemeente de toekomst ziet. Hier en daar een zonneweide is niet de bedoeling. Zes gebieden zijn aangewezen als kansrijke vestigingslocatie.