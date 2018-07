Dit kun je doen op een nieuwe rotonde die vanwege de hitte nog niet open kan

Dieseldie­ven in polder lastig aan te pakken: 'Je kunt er toch niks tegen doen'

17 juli De politie in Noordoostpolder tast nog steeds in het duister over de dieven die op verschillende plekken in het gebied diesel stelen van boeren. Het is niet de eerste keer dat er is toegeslagen, maar volgens de politie is het voor boeren lastig om er maatregelen tegen te nemen.