Dit zijn vijf (letterlijke) obstakels voor toekomstig tracé van de Lelylijn

Aansluiting bij Lelystad

Inchecken en beginnen aan een reis over de gehele nieuwe Lelylijn begint in Flevoland waarschijnlijk bij het treinstation in het centrum van Lelystad. ,,Als je kijkt naar eerdere onderzoeken over de Zuiderzeelijn is het erg logisch dat de lijn eerst het huidige spoor richting Zwolle volgt en vanaf het rangeerterrein bij Lelystad-Noord via de A6 richting het noorden gaat”, zegt Wilko Stornebrink van de Initiatiefgroep Lelylijn.