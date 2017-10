Dodelijke steekpartij in Marknesse zou ‘ongeluk’ zijn

Ze waren geliefden, toch ging het gruwelijk mis in Marknesse. De 28-jarige Jurgita G. moet haar vriend hebben neergestoken, nadat ze beiden fors hadden gedronken. ‘Het is per ongeluk gebeurd, het was niet mijn schuld’ liet de vrouw uit Litouwen door de tolk vertalen. Haar minnaar overleefde de steekpartij niet.

Op de eerste zitting, die pro forma was, vrijdag in Lelystad lichtte G. alvast een tipje van de sluier op van de gebeurtenissen in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juli. De vrouw zal haar verhaal later uitgebreid uit de doeken bij de rechter-commissaris. Helemaal werd het nog niet duidelijk, maar wel dat de verdediging richting noodweer gaat. G. zei dat ze door haar vriend met de haren naar beneden werd getrokken en dat er een mes op tafel lag. Toen ze weer overeind zat stond hij voor haar. Ze moet het mes gegrepen hebben, want er zat bloed aan.

Wachten op ambulance

‘Ik probeerde te begrijpen wat er gebeurd was. Ik belde zijn moeder en de medische hulp. Het duurde wel vijftig minuten voor de ambulance er was.’ Hulp mocht echter niet meer baten. Het slachtoffer is geraakt in zijn buik en overleed ter plekke. Aanvankelijk zijn er meer bewoners van het huis aan de Boslaan, waar het gebeurde, aangehouden. Zij zijn dezelfde dag vrijgelaten. Al gauw bleek namelijk dat de vrouw alleen met haar partner in de kamer was.

Opwelling?