Doorstart failliete polikliniek Emmeloord is rond

UpdateDe zorg in Noordoostpolder en op Urk is gered. De Antonius Zorggroep uit Sneek neemt de polikliniek over van de failliete MC Groep. Binnen ‘enkele weken’ gaat de poli in het Dokter J.H. Jansencentrum weer open.

Na twee maanden onderhandelen zette de curator woensdagavond het licht op groen voor de overname. Dat werd donderdagochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Begin november meldde de Antonius Zorggroep dat het de zorg wilde overnemen, maar niet het Dokter Jansencentrum wilde kopen. Zo lang er geen nieuwe eigenaar voor het gebouw was, wilde de curator niet meewerken aan een doorstart van de zorg. In december besloot de gemeente Noordoostpolder een bod te doen op het gebouw om de continuïteit van de zorg in de polder zeker te stellen. Het bod werd door de curator geaccepteerd. Welk bedrag is geboden, wil wethouder Marian Uitdewilligen niet zeggen.

Huidziekte

De polikliniek in het Dokter Jansencentrum gaat over ‘enkele weken’ weer open, stelt Marcel Kuin. Hij is bestuursvoorzitter van de Antonius Zorggroep. Als gevolg van de lange onderhandelingen betwijfelt hij of de polikliniek op de streefdatum van 1 februari in gebruik is. Volgens Kuin zijn geen grote veranderingen nodig voor een doorstart van de poli. Patiënten die een mri-scan moeten ondergaan of een huidziekte hebben, moeten zich voortaan in het Dokter Jansencentrum melden.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Wethouder Marian Uitdewilligen (gemeente Noordoostpolder) en Marcel Kuin (bestuursvoorzitter Antonius Zorggroep) tijdens de persconferentie over de overname van de polikliniek van de failliete MC Groep in Emmeloord. © Freddy Schinkel

Antonius Zorggroep heeft al een polikliniek in Emmeloord. Die is net als het Dokter Jansencentrum gevestigd aan de Urkerweg. In het kleine gebouw van de Friese organisatie is het sinds 6 december veel drukker geworden, omdat de poli van de failliete MC Groep in het Dokter Jansencentrum werd gesloten. Kuin is blij met de extra ruimte die er binnenkort aan komt. Het biedt meer mogelijkheden om de patiënten te spreiden.

Zorgplein

Antonius Zorggroep huurt een deel van het Dokter Jansencentrum voor drie jaar. Het streven is om in 2022 één grote polikliniek te hebben gebouwd aan de Urkerweg. Op dit zorgplein krijgen ook andere zorgorganisaties een plek. De gemeente Noordoostpolder weet nog niet wat het zelf over drie jaar met het pand gaat doen, als het in principe niet meer voor zorg wordt gebruikt.