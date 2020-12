Dorpen in Noordoostpolder luiden noodklok over slechte buitenwegen: ‘Het is levensgevaarlijk’

Nu het langer donker is en het weer onstuimiger is, is de situatie op de zogenoemde erftoegangswegen extra gevaarlijk geworden volgens de voorzitters. De afgevaardigden van de tien dorpen hebben via een brief naar de gemeente hun zorgen geuit over de staat van de buitenwegen in de Noordoostpolder. Ze stellen voor om de relatief smalle buitenwegen de komende tien jaar - met de wegen waarvan de staat het slechts is als eerste - aan te pakken door met bijvoorbeeld betonranden van zestig centimeter wegen te verbreden.