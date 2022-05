Dorpen in Noordoostpolder vragen gemeente om meer geld: ‘Verhoudingen zijn wat scheef’

Misselijk­ma­ken­de geur leidt naar illegale tabaksop­slag in Deventer en Emmeloord

Bij een inval van douane en politie in Deventer, Diemen en Emmeloord is in totaal 1800 kilo illegale tabak aangetroffen. De zaak kwam aan het rollen toen een huurder van een pand aan de Arnhemstraat in Deventer een vreemde geur rook. Er is voorlopig een persoon aangehouden.

13 mei