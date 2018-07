Dorpen ontmoeten elkaar bij 'Buiten Gewoon' Nagele

‘Op het mooiste plek van de polder’ kunnen bezoekers relaxen op het strand of juist meedoen aan diverse activiteiten. Vijf vragen aan David Apperlo, één van de organisatoren.

1. David, wat is Buiten Gewoon?

,,Het is een soort beachfeest in Nagele. Mensen kunnen lekker relaxen en loungen, maar als ze willen zijn er ook verschillende activiteiten. Zoals beachvolleybal en er is een bungee trampoline. Een deejay verzorgt ondertussen de muziek. Het is een gezellig feest op het mooiste plekje van de polder, met ook de gedachte van ons kent ons."

2. Het is de tweede editie van het evenement. Vorig jaar was het dus een succes?

,,Vorig jaar hebben we besloten samen met de mensen van dorpsbelang een soort strandfeest te geven. Dat was eigenlijk de generale repetitie voor dit jaar. Het weer was toen wat minder, maar de reacties waren positief. We wilden ermee doorgaan en nu hebben we er waarschijnlijk ook nog mooi weer bij."

3. Zijn er veel wijzigingen ten opzichte van vorig jaar?

,,Niet veel. De locatie van het feest is iets of wat gewijzigd. Het is nu wat dichterbij het restaurant. Vrijdag beginnen we met alles opzetten en bouwen. We zijn wel meer feestjes gewend, dus dit is voor ons wel gesneden koek."

4. Heeft de droogte nog gevolgen voor het evenement?

,,Niet echt. We gaan bijvoorbeeld ook barbecueën. Dat gaat gewoon door, ik heb ook nog geen melding gehad dat het niet mag. Maar we hebben voldoende mogelijkheden om eventueel te blussen. We werken niet met kolen, maar met gas. Dus op zich is dat geen probleem."

5. Wat verwacht je ervan zaterdag?

,,Het is lastig om aan te geven hoeveel mensen er komen. Echt, ik heb geen idee. Maar het wordt mooi weer, dus hopelijk wordt het gezellig en druk. Vorig jaar hadden we de kleinschaligheid, nu willen we een volle bak. Vooral ’s avonds wordt het een soort vriendenfeest, waar de mensen uit de verschillende dorpen elkaar kunnen ontmoeten."