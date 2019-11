Dorpsbelangen Bant gooit handdoek in de ring in kwestie mestsilo’s

Als het gaat om de strijd tegen de zes mestsilo’s die worden gebouwd in het dorp, gooit Dorpsbelangen in Bant de handdoek in de ring. ,,We hebben niet de illusie dat hier voor ons nog wat te halen valt”, zegt voorzitter Arjan Dunnewind. Nu de bezwaarprocedure achter de rug is houdt het voor de belangenvereniging op. De hele kwestie heeft volgens hem het vertrouwen in de gemeente geweld aangedaan.

De vergunning voor de mestsilo’s werd binnen drie dagen via een ‘flitsprocedure’ door de gemeente Noordoostpolder verleend. Nog voordat de aanvraag werd gepubliceerd, was de vergunning al verleend. Op basis van een ‘gebrekkige motivatie’, zo oordeelde de bezwaarschriftencommissie. Die is bovendien van mening dat met deze zelfbedachte procedure, die in de omgevingswetgeving helemaal niet voor komt, de omwonenden buitenspel zijn gezet.

Niet zorgvuldig

,,Dat neem ik het college ook kwalijk, met name de wethouder”, zegt Dunnewind. ,,Waar zit je nou voor als college? Dit raakt een grote groep mensen en het imago van het dorp. Natuurlijk kun je niet iedereen honderd procent tevreden houden en moet je als gemeente wel eens iets forceren. Maar hier was geen nood aan de man, het was gewoon een vergunningaanvraag. De gemeente is hier niet zorgvuldig mee omgegaan. Niemand heeft zijn mandaat gebruikt om in deze kwestie een pas op de plaats te maken. Nu zit een aantal belanghebbenden er vreselijk mee in hun maag. Sommige hadden net een paar dagen daarvoor een woning gekocht. Dat hadden ze echt niet gedaan als ze dit hadden geweten.”

De gemeente Noordoostpolder heeft altijd volgehouden dat ze niet anders kon dan de vergunning verlenen omdat de aanvraag binnen het bestemmingsplan past.

Stroever

De verhoudingen met de gemeente zullen de komende tijd wel ‘wat stroever’ zijn, verwacht de dorpsvoorzitter. Het dorp is volgens Dunnewind teleurgesteld in de gemeente, die er blijk van heeft gegeven ‘niet echt iets voor het dorp’ te hebben willen doen.

Procederen