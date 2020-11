Draagvlak voor Lelylijn neemt toe: ook D66 wil treinverbinding realiseren

Station in Emmeloord

De Lelylijn moet Amsterdam en Groningen via Lelystad en Emmeloord via een hogesnelheidslijn met elkaar verbinden. Emmeloord heeft nu nog geen treinstation, maar met de komst van de Lelylijn wel. Volgens de onderzoekers is het aanleggen van een nieuwe spoorlijn haalbaar, betaalbaar en scheelt het de nodige reistijd . De verbinding kost tussen de 4,3 en 6,4 miljard euro.

,,Ik ben vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de Lelylijn”, zegt Van Wegen, raadslid namens D66 in de Noordoostpolder. ,,Het is ons gelukt de verbinding prominent op de agenda te krijgen. Het staat stevig in het partijprogramma. Het moet er niet als bijzinnetje in staan, daar is het veel te belangrijk voor. De enige verbinding naar het noorden loopt nu via Zwolle en Meppel. Eén storing daar en een derde van het land is niet per trein bereikbaar.”