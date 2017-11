Drankrijder ramt lantaarnpaal omver in Emmeloord

Zaterdagavond werd op De Abbert in Urk de bestuurder van een bromfiets aangehouden. Hij blies 175 ug/l. Hij bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs en bovendien hadden hij en zijn passagier geen helm op. Voor al deze feiten kreeg hij een bekeuring. Even later gebeurde op de Urkerweg in Urk iets soortgelijks: Een bestuurder van een snorfiets blies 375 ug/l en hij was ook niet in het bezit van een rijbewijs. Ook hij werd bekeurd.