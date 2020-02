Drentse Vereniging in Flevoland bestaat 60 jaar: ‘Maar 100 halen we niet’

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel Drenten die in armoede leefden in de hoop op een betere toekomst naar Flevoland toe. ,,Bijna elke provincie had hier een eigen vereniging. Dat is nu anders”, weet Bunk (75), bestuurslid en lid van de jubileumcommissie. ,,Ik ben nu ruim tien jaar lid. In 1957 ben ik in de polder komen wonen, eerst woonde ik in Gorinchem. In Flevoland heb ik een meisje uit Drenthe leren kennen en met haar ben ik getrouwd.”