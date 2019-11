Drie inbraken in wijk De Erven in Emmeloord, vaker raak in deze buurt

Inbrekers hebben zaterdag drie keer toegeslagen in dezelfde wijk in Emmeloord. Eerder inbraken in de wijk De Erven leidden dit voorjaar nog tot politieke vragen. Toen was volgens de burgemeester van een inbraakgolf geen sprake.

Het was zaterdag raak aan de Gooilaan, Delflandlaan en Westergo. De inbraken zijn volgens de politie gepleegd tussen 15.00 en 23.45 uur. Getuigen of mensen in de omgeving met bewakingscamera's worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.

De afgelopen jaren werd vaker in dit deel van Emmeloord ingebroken. In 2017 was het in een week tijd zelfs vier keer raak. Afgelopen maart eindigde een klopjacht met behulp van een helikopter nog tot de aanhouding van een 21-jarige inwoner van de gemeente Noordoostpolder. Twee maanden eerder werd de helikopter ook al ingezet na inbraken in de wijk.

