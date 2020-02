Drie jonge jongens slaan autoruiten kapot in Emmeloord

Wakkere buurman handelt snel, brandweer voorkomt uitslaande brand in pand op Urk

6:54 Een oplettende werknemer van een buurbedrijf heeft kunnen voorkomen dat een bedrijfspand aan de Marsdiep op Urk in vlammen is opgegaan. Hij schakelde snel de hulpdiensten in toen hij vlammen uit het dak zag komen.