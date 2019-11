Dronken wegpiraat opgepakt na nachtelijke vlucht voor politie in Noordoostpolder

De politie Noordoostpolder kreeg de automobilist in het vizier toen deze rond 02:15 uur vannacht met een snelheid van 201 kilometer per uur op de A6 ter hoogte van Bant door een lasergun werd gesnapt. De dienstdoende agent ging meteen achter de auto aan. Er werd een stopteken gegeven, maar in plaats van zijn auto aan de kant te zetten besloot de bestuurder het gaspedaal nog eens extra in te trappen.

Om de man niet te laten ontsnappen werd ook de politie in Noord-Nederland gewaarschuwd. In Friesland raakte de politie de snelheidsduivel echter kwijt nadat hij met 180 kilometer per uur over de Strjitwei tussen Follega en Spannenburg was gereden. Het inschakelen van de politie in Noord-Nederland wierp echter z’n vruchten af, want zij zagen de man even later weer rijden.