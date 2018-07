Droogtemaatregel: 600 miljoen water per dag de Noordoostpolder in

Doordat het al weken niet heeft geregend en het warm is, is sprake van veel verdamping. De prognose is dat hier op korte termijn geen verandering in komt. Op het nieuwe land is de situatie echter net een beetje anders, omdat het een polder is en het waterschap altijd water moet uitpompen. Vooralsnog bieden de Hoge en Lage Vaart voldoende water om de gewassen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland te kunnen beregenen. In Noordoostpolder moet hiervoor dagelijks 600 miljoen liter water worden ingelaten via tien verschillende punten. Omgerekend is dat volgens een woordvoerder van het waterschap ongeveer net zoveel water als in 250 Olympische zwembaden past. En dat dus dagelijks.