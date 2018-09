Dubbele pech voor wietkweker bij Emmeloord

Nieuwe poli Emmeloord vertraagd door problemen MC Groep

18 september Door de bestuurlijke, organisatorische en financiële problemen bij de MC Groep zijn de besprekingen over samenwerking met het Antonius Ziekenhuis in de Noordoostpolder stil komen te liggen. Met als belangrijkste consequentie dat het opzetten van een nieuwe polikliniek en eerstehulppost in Emmeloord vertraging oploopt.