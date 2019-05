Duikers vinden grote hoeveelheid sieraden in natuurgebied in Emmeloord

Gewonde scooterrij­der met spoed naar ziekenhuis gebracht na aanrijding bij Emmeloord

30 april Bij een aanrijding aan de Hannie Schaftweg net buiten Emmeloord is vanochtend een scooterrijder gewond geraakt. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle worden gebracht. Er werd in eerste instantie ook een traumahelikopter opgeroepen.