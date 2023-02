Duizenden cannabisplanten in een loods? Bij dit bedrijf in Emmeloord is dat legaal

Kristian (27) twijfelt geen moment wanneer hij getuige is van ernstig ongeluk Emmeloord: ‘Ferme handdruk van politie gekregen’

Als vrachtwagenchauffeur Kristian Bennink (27) dinsdagavond na een werkdag onderweg is naar zijn standplaats in Kampen, passeert hij een ernstig ongeluk op het viaduct boven de A6 bij Emmeloord. Twee auto’s zijn frontaal op elkaar gebotst. Bennink zet meteen zijn wagen aan de kant om te helpen. ‘Vooral niet zelf in paniek raken, daar heeft niemand wat aan.’

