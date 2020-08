Duizenden handtekeningen voor petitie veiligere N50

Volop diefstal geldkist­jes bij boerderijk­raam­pjes in Noordoost­pol­der: ‘Moet je dan maar stoppen?’

18 juli Het is populair in de polder: boeren die in de zomermaanden een zakcentje verdienen door voor hun huis een kraampje te hebben staan met landbouwproducten zoals aardappelen en uien. Er is vaak geen toezicht en de laatste tijd gaat het daarom regelmatig mis als geldkistjes langs de polderwegen worden gestolen.