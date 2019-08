Echtgenoot uit Ens boos over huisverbod voor driftige vrouw

Een man uit Ens wil dat de Raad van State zich uitspreekt tegen het tijdelijke huisverbod dat de burgemeester van Noordoostpolder vorig jaar oplegde aan zijn echtgenote. Zijn echtgenote is ziek en slaat de boel wel eens kort en klein, maar je mag een vrouw in die toestand niet zomaar op straat zetten, zei de man vrijdag in Den Haag.

Van op straat zetten was geen sprake, verweerde een vertegenwoordiger van de burgemeester zich. Nadat de gealarmeerde politie september vorig jaar bij de woning aankwam is de vrouw naar hulpverleningsinstelling Kwintes gebracht. Daar liep het echter al gauw spaak. Ze is toen naar een hotel in Emmeloord gebracht en vervolgens naar een hotel in Vollenhove.

,,Ze is één nacht bij Kwintes geweest. Daar kreeg ze een hok en een bed ,maar geen praatje of niks want het weekeinde kwam er aan’’, zei de man. Het tijdelijke huisverbod heeft een diep trauma achtergelaten bij zijn vrouw en zijn gezin. Hun thuiswonende zoon schakelde de instanties in en legde ook een verklaring af over vernielingen in huis door zijn moeder.

Verklaring intrekken

Zijn vader zei vrijdag in Den Haag dat zijn zoon die verklaring wil intrekken, omdat die niet zou kloppen. Voor de burgemeester was de verklaring destijds de belangrijkste reden het tiendaagse huisverbod op te leggen aan de vrouw. Verder was er een onafhankelijke getuige en wist de politie van de situatie. Er was eerder al eens iets van binnenuit door de ruit gesmeten. Volgens de burgemeester stond de vrouw niet open voor hulpverlening.

De echtgenoot zegt dat de instanties een heel verkeerde inschatting hebben gemaakt. Hij heeft zelf drie dagen in de gevangenis gezeten, omdat zijn vrouw blauwe plekken had. ,,Ze kwamen erachter dat niet ik het was, maar mijn vrouw’’, zei hij. Al met al vindt hij de drie dagen cel vele malen minder erg dan wat zijn vrouw is aangedaan met het huisverbod. ,,Ze kon helemaal nergens heen’’, zei hij. ,,Mijn schoonmoeder had het ook. Daar vlogen de borden ook wel eens door de kamer.’’

Vermoeidheidssyndroom