Een kapelletje langs de weg, dat kan ook in Luttelgeest

Familie slachtof­fer Sabir (24) vol vragen over dodelijke steekpar­tij Emmeloord

15 mei Slachtoffer Sabir Jama (24) van de dodelijke steekpartij in Emmeloord is maandag begraven. Zijn familie wordt verscheurd door verdriet en zit vol vragen over de verdachte, een ‘verwarde man’ van 36. ,,Natuurlijk willen we weten waarom hij nog rondliep.”