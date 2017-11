Een nepcollectant herkennen? Vraag altijd om iemands legitimatie

Uiteindelijk besloten zij en haar man het geld te geven. Ze waarschuwde daarna haar buurtbewoners. ,,Hij collecteert voor zijn eigen belang'', zo schreef ze op het buurtcommunicatieplatform Nextdoor. Ook bij Saskia, die woont in het centrum van Emmeloord, kwam de man aan de deur. ,,Hij vroeg 7,50 om met de bus naar Lelystad te kunnen en volgens meneer was zijn portemonnee gestolen'', zo schrijft ze.

Vertrouwen

,,Wij maakten ons er niet zo druk om, vanwege het kleine bedrag'', blikt Hepping terug. ,,Maar het is sneu als dit bij mensen gebeurt die laag in hun budget zitten. En voor andere mensen kan het verdrietig zijn, omdat ze iemand niet kunnen vertrouwen.''

Legitimatie

Volgens de politie is het zeker niet de eerste nepcollectant die actief is. ,,Helaas is het iets van alle tijden'', aldus Daniëlle Friedeman van de politie Midden-Nederland. Maar hoe herken je zo'n nepcollectant? Volgens Friedeman moet je altijd naar iemands legitimatie vragen. ,,Echte collectanten hebben namelijk altijd een pasje van de organisatie waarvoor ze lopen. En als je die organisatie niet kent, kun je dat gaan checken. Je doet dan de deur dicht, laat de collectant buiten staan en gaat binnen bellen.''

Ook kun je volgens de politie een nepcollectant herkennen door goed na te gaan hoeveel collectes je eerder in de week al hebt gezien. Friedeman: ,,Elke week is er een organisatie die een collecte loopt en dat kunnen er niet twee tegelijk zijn. Dat zou ook een aanwijzing kunnen zijn. Als de Hartstichting bijvoorbeeld al is geweest en er komt later in de week iemand van een onbekende organisatie aan de deur, dan weet je dat het niet oké is.''