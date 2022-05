Eenrichtingsverkeer bij Marknesse door werkzaamheden: buslijn 76 vervalt

Opening nieuwe botterwerf maakt Vollenhove trots (en is onderdak voor bijzonder varend monument)

Het zindert een beetje als vanouds aan de Voorst in Vollenhove. De zee is al lang getemd, maar er worden weer plannen gesmeed met een knipoog naar het visserij– en strandleven van vroeger. De toon is gezet. Met de opening van de Botterwerf heeft de VN66, ‘t Venose Skutien, eindelijk een eigen onderkomen. Daarmee is het varend erfgoed van Vollenhove veiliggesteld.

2 mei