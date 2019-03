Eerste dag van totale leegverkoop bij Intertoys, maar scherpe prijzen blijven nog uit: ‘Dit valt mij tegen’

De zaak is amper open of er staat al een rij voor de kassa. De Intertoys in de Lange Nering in Emmeloord, de kleinste van de twee, gaat sluiten en begint zaterdag met de uitverkoop. Al hadden sommige klanten wat scherpere prijzen verwacht.

‘Alles moet weg’, ‘Wij sluiten deze winkel’ is te lezen op grote posters achter het winkelraam. De Intertoys in de Lange Nering gaat definitief op slot en houdt uitverkoop. Wie spectaculaire koopjes verwacht, komt bedrogen uit. Een groot aantal artikelen mag weg met 10 procent korting, de rest van het assortiment ligt nog voor de gangbare prijs in het schap. ,,Dit valt me tegen’’, zegt een vrouw die met haar dochter op pad is en niet met naam in de krant wil. ,,Ik vind dit niet een échte uitverkoop’’.

Franchiser

,,We gaan pas in mei dicht, we bouwen het langzaam op’’, legt bedrijfsleider Esther Beeuwkes uit. Net als collega's in andere vestigingen hoorde ze vrijdag dat het filiaal op slot gaat. ,,We zagen het aankomen en hielden er rekening mee’’, zegt ze. ,,Er is een tweede Intertoys in Emmeloord, maar die is van een franchiser. Wij vallen onder het bedrijf zelf. Ja, ik kan op zoek naar een andere baan.’’

Quote Ik vind het sneu voor de meiden die hier werken. Ik werk hiernaast en ken ze wel Daniëlle van Buiten, Klant

Ze heeft amper tijd om te praten, want bij vlagen staat er een lange rij voor de kassa. Bescheiden korting of niet, het publiek slaat z’n slag. ,,Puzzels, boeken... Alvast voor de zomervakantie’’, zegt Daniëlle van Buiten met een knik naar de artikelen die ze heeft gescoord. Ze vindt het jammer dat de speelgoedwinkel gaat verdwijnen. ,,Maar het was een beetje te verwachten. Het is de kleinste van de twee hè. Ik vind het sneu voor de meiden die hier werken. Ik werk hiernaast en ken ze wel’’.

,,Wéér een winkel weg in Emmeloord’’, verzucht Ellen Karreman, op pad met kleinzoon Nolan. ,,Er is best veel leegstand hier, ik hoop dat er iets voor terugkomt. Gelukkig blijft er een speelgoedwinkel over’’.