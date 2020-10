Eerste huizen in Nagele mogelijk begin volgend jaar aardgasvrij

Minister bepaalt bijdrage aan aardgas­vrij Nagele op 4,2 miljoen

24 december Het dorp Nagele kan een bijdrage van 4,2 miljoen euro tegemoet zien voor het aardgasvrij maken van alle woningen in het dorp. Dat het rijk zou bijdragen was al bekend, maar de hoogte van het bedrag stond nog niet vast. Inmiddels is duidelijk dat ‘Nagele in Balans’ een van de 27 proefprojecten is die in aanmerking komt voor een uitkering uit de pot van 90 miljoen euro die de minister hiervoor beschikbaar heeft.