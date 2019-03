Eerste kievitsei Flevoland gevonden

video Eerste dag van totale leegver­koop bij Intertoys, maar scherpe prijzen blijven nog uit: ‘Dit valt mij tegen’

9 maart De zaak is amper open of er staat al een rij voor de kassa. De Intertoys in de Lange Nering in Emmeloord, de kleinste van de twee, gaat sluiten en begint zaterdag met de uitverkoop. Al hadden sommige klanten wat scherpere prijzen verwacht.