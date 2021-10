Eeuwenoude havezate De Oldenhof moet worden behoed voor instorting: ‘Doen we niets, dan gaan de stenen kapot’

Verdwaalde bestuurder denkt binnendoor­weg gevonden te hebben, maar rijdt recht een sloot in bij Bant

12 september Een bestuurder is vannacht bij Bant in een sloot gereden. Hij dacht over een rustige buitenweg te rijden, maar reed eigenlijk over een kavelpad. Dat pad eindigde na een paar honderd meter waarna de bestuurder met zijn auto recht het water inreed.