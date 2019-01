Eigenaar garage Emmeloord verdacht van handel in harddrugs

Was een garage aan de Landbouwkade in Emmeloord een dekmantel voor een handel in harddrugs? Feit is dat bij de 49-jarige eigenaar van het eenmansbedrijf een aanzienlijke hoeveel verdovende middelen is aangetroffen.

Genoeg om de 25 auto’s in beslag te nemen en te verkopen, laat een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) weten. Bij dit zogeheten conservatoir beslag wordt, simpel gezegd, de winst van de verdachte afgepakt. Nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Of de waarde van de auto’s de winst van de drugshandel benadert, kan de woordvoerster nog niet zeggen. ,,Het onderzoek loopt nog.’’

Criminele organisatie

De 49-jarige Emmeloorder is voor 90 dagen vastgezet, hij wordt verdacht van handel in drugs en lidmaatschap van een criminele organisatie. Een 43-jarige plaatsgenote zit voor 30 dagen vast. Een derde persoon is na verhoor weer vrijgelaten, meldt de politie. Vorige maand deed de politie een inval bij de garagehouder thuis. Daar werd harddrugs aangetroffen. Vervolgens werd zijn bedrijf aan de Landbouwkade doorzocht, zonder verdovende middelen te vinden. Wel werden de 25 auto’s die in een rond het bedrijf stonden, op trailers geladen en in beslag genomen. Of de garage een dekmantel was, moet uit het onderzoek van het OM blijken, zegt de woordvoerster.

Volgens buren, die niet met naam in de krant willen, was het vaak rustig bij de garage. ,,Ik zag er eigenlijk geen klanten. De eigenaar vertelde me dat hij vooral via internet contact had met zijn klanten. Ja, dat kan natuurlijk’’, zegt een van hem. Hij omschrijft de politie-inval als een ‘spektakel’. Een agent vertelde hem dat de gevonden drugs ‘geen plantjes’ waren, zegt hij. Oftewel, zwaardere middelen dan hennep.