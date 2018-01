Eigenaar wil kosten wat het kost van De Golfslag af

Ruim een jaar later is het gebouw gestript, maar is er van verdere werkzaamheden geen spoor te bekennen. ,,Dat zit er op korte termijn ook niet in”, zegt Hindriks stellig. ,,Ik verwacht niet dat er dit jaar nog iets gebeurt. Het wordt een lang verhaal”, is zijn voorspelling. Hindriks constateert dat hij er ‘met de gemeente Noordoostpolder niet uit is gekomen’. Hij mocht aanzienlijk minder appartementen in het pand vestigen dan hij wilde. ,,Dan gaat het niet om een paar appartementen minder, maar om zeker 25 of 26. We konden niet tot een overeenstemming komen.”

Beslaglegging

En dus staat het voormalige verzorgingshuis aan het Smedingplein in Emmeloord sinds een paar maanden opnieuw in de verkoop. Hindriks kocht het gebouw voor ruim een miljoen euro van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en investeerde naar schatting nog eens vijf ton in de sloopwerkzaamheden. Complicerende factor is dat onlangs beslag is gelegd op het gebouw. Twee kandidaat-kopers hadden zich voor De Golfslag gemeld. Gaandeweg de onderhandelingen heeft een van deze partijen beslag laten leggen op het leegstaande verzorgingshuis. ,,Binnenkort moet de rechtbank zich hierover buigen. We hopen dat dit in maart gebeurt , maar het kan ook gerust mei of juni worden.”

Opheldering

Ondertussen leidt het voormalige verzorgingshuis een zieltogend bestaan. En dat is raadslid Rien van der Velde van PvdA-GroenLinks in de Noordoostpolder een doorn in het oog. In het vragenhalfuur van gisteravond heeft de fractie de kwestie aan de orde gesteld en bij wethouder Henk ­Suelmann om opheldering gevraagd. Ongeacht diens verklaring houdt Hindriks het in Emmeloord voor gezien.

,,De Golfslag en ik zijn geen gelukkige combinatie gebleken”, constateert hij. ,,Ik ga onder geen beding verder. Ik heb de handdoek in de ring gegooid en wil van het gebouw af.” Spijt van de koop heeft Hindriks niet. ,,Ach, soms koop je iets en moet je constateren dat het niet lukt. Dat is een stukje ondernemersrisico. Dat hoort erbij. Ik ben weer een ervaring rijker.” Hij besluit met een kwinkslag: ,,En een illusie armer.”