Einde van een tijdperk in Marknesse: ‘dorpsfotograaf’ Roel Winter bouwt af

Roel Winter (83) heeft meer dan een halve eeuw foto's gemaakt van zijn woonplaats Marknesse. RoeIn De Marke is een bloemlezing uit zijn werk te zien. ,,Mijn collectie moet in dit dorp blijven als ik er niet meer ben’’. Een monoloog.

,,Ik kwam in 1950 in Marknesse wonen met mijn ouders. Aan de Laagzijde, de eerste stenen woningen stonden er net. Verder was het allemaal hout: woonwagens, barakken. Mijn vader werkte bij de dienst pandbeheer, onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolder (RIJP). De gemeente Noordoostpolder bestond nog niet, het was nog een openbaar lichaam. Ik heb bijna mijn hele leven in dit dorp gewoond. Ik ben een jaartje weggeweest. Na ons huwelijk konden mijn vrouw en ik een woning krijgen in Zwartsluis. Ik was blij dat ik terug kon naar Marknesse. Ik kende iedereen. Ook door mijn werk bij een installatiebedrijf.

Simpel ding

Toen ik een jaar of 13 was, kreeg ik een camera. Een boxje van Agfa. Een simpel ding hoor. Je moest 'm strak tegen je buik houden, adem in als je een foto wilde maken, een hand ervoor tegen het zonlicht. Mijn eerste foto's maakte ik thuis. Verjaardagen, familie, vrienden. Mijn opa en oma woonden in Twente. Destijds een hele reis. We stuurden de foto's naar hen op. Ik weet nog dat ik foto’s maakte tijdens een fietstocht op Hemelvaartsdag. De algemene christelijke fietsdag, zo noemden we dat.

Roel Winter tussen zijn foto's in de hal van De Marke. Rechts een jonge Winter met camera.

Ik ging evenementen fotograferen. Optochten, de revue, toneel. En sport. Ik had mijn familie wel gehad, haha. Er gebeurde veel hè? De saamhorigheid was groot. Het was een jong dorp. Als je een ouder iemand zag, was dat een bijzonderheid. Dat fotograferen ging automatisch, ik vond het gewoon leuk. Pas toen de commissie Historisch Marknesse 40 jaar geleden werd opgericht, besefte ik dat het best bijzonder was om de ontwikkeling van het dorp vast te leggen.’’

Voorzitter Peter Beers: ,,Wij zijn ontzettend blij met Roel. Kijk, ons doel is om zoveel mogelijk historisch materiaal te verzamelen over het dorp, Roel heeft een grote collectie. We hebben foto's van hem gebruikt voor boeken, exposities... Bij de opening van de huidige expositie hebben we hem vorige week eens in de bloemetjes gezet. We hebben een film over hem gemaakt en die is vertoond. Mooie avond.’’

Winter met Peter Beers, voorzitter van Historisch Marknesse.

Winter: ,,Ze zeggen wel eens dat ik de dorpsfotograaf van Marknesse ben, maar zo noem ik mezelf niet hoor. Ik ben een hobbyist. Ik fotografeer onopvallend, het gaat niet om mij. Twaalf jaar jaar geleden overleed mijn vrouw, sindsdien maak ik minder foto's, de motivatie is minder. Wel rubriceer ik mijn foto’s en een dorpsgenote - Rikie Ruis, ze moet wel worden genoemd - tikt er bijschriften bij. Zwart-wit blijft het allermooiste, vind ik. Kleuren worden minder.

Verzamelde werk

Of het niet eens tijd wordt voor een boek met mijn verzamelde werk? Nee, dat moet ik maar niet meer doen. Ik ben gelukkig nog goed gezond, ben veel op pad. Ik wil mezelf geen druk opleggen. Ik heb 40 jaar samengewerkt met Historisch Marknesse, de jonge generatie mag het zo langzamerhand overnemen. Elke twee weken lever ik een oude foto aan De Sluis (de dorpskrant, red.). Dat vind ik leuk. Wat er moet gebeuren met mijn collectie als ik er niet meer ben? Mijn foto's moeten in Marknesse blijven. Het is misschien niet goed, maar ik ben best chauvinistisch.’’

Beers: ,,Roel zei het treffend bij de opening van de expositie: ‘Dit is een mooie afsluiting’’’.