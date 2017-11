Eindelijk kan Kraggenburg uitbreiden

Geen dorp in de Noordoostpolder heeft zo lang moeten wachten op woningbouw als Kraggenburg. In 2000 werd het laatste huis opgeleverd en daarna gebeurde er niets meer. ,,We hadden het gevoel dat we de boot hadden gemist'', zegt dorpsvoorzitter Jules Overmars. Er zijn zelfs Kraggenburgers naar elders verhuisd omdat ze in hun dorp geen geschikte woning konden vinden. ,,De frustraties liepen op'', aldus Overmars.

Zuiden

Kavel Penders, daar moet het gebeuren. Een lap grond van 6 hectare aan de zuidkant van het dorp. De meest logische plek om Kraggenburg uit te breiden, vindt de gemeente. Overmars: ,,Deze kavel past mooi binnen de groene rand rond het dorp''.

Maar tussen wens en uitvoering gaapte een enorm gat. Jarenlang gesteggel tot de kern teruggebracht: het lukte de gemeente niet om de grond van Martin Penders te kopen. Hij zou teveel geld vragen.

De gemeente besloot zich op een naastliggende terrein te richten, kavel Paauw, maar daar kwam woningbouw ook niet van de grond. Ondertussen kwam kavel Penders in handen van ontwikkelaar Megahome die vorig jaar later failliet ging. En toen moest de gemeente in de weer met de curator. Dat viel niet mee, omdat kavel Penders slechts een van de honderden dossiers uit het faillissement was. Dorpsbelang zat er bovenop. ,,We zijn geen partij, maar wel belanghebbende'', zegt vice-voorzitter Wubbo de Raad. ,,We dachten: jas dat dossier uit Kraggenburg er even doorheen.''

Beroemd en berucht

Uiteindelijk is het de gemeente gelukt om de, in de woorden van Overmars, 'beroemde en beruchte' grond over te nemen. Vrijdagmiddag werden de handtekeningen gezet. Dorpsbelangen blij, gemeente blij. ,,De vlag kan uit'', aldus Overmars.