Eis: 7 jaar cel voor dodelijke steekpartij in Marknesse

Volgens de Officier van Justitie is er sprake van doodslag. Ze nam een verkeerde beslissing door dat mes te pakken en te steken, met desastreuze gevolgen. Voor haarzelf, ze is haar partner kwijt. Maar ook voor slachtoffer en de familie. Bovendien heeft Jurgita na haar daad niet adequaat de hulpdiensten gebeld, zegt de officier van justitie. Dat valt haar aan te reken.

Verklaringen

Jurgita legde tegenstrijdige verklaringen af in de afgelopen maanden. De rechter probeert uit te vogelen hoe het steekincident nou precies ging in die vitale nacht. De verdachte uit Litouwen vindt het zelf niet vreemd dat ze niet alles haarscherp meer weet. Er was stress want haar partner sloeg en trok aan haar haren. En er was drank in het spel.

Volgens de rechter stak Jurgita dwars door de kleren van haar slachtoffer heen. Het was een wond van 12 centimeter. Had Jurgita een vechtrelatie met haar partner?, zo werd haar gevraagd. Ze waren in elk geval boos op elkaar. Zij omdat hij weg was gegaan zonder te zeggen waarom. Waarom was hij boos, wil de rechter weten. ,,Dat moet u hem vragen'', reageert Jurgita. Jurgita belde niet de ambulance voor haar gewonde partner. Ze kon het niet inschatten, zegt ze. Ze belde wel zijn moeder. Poolse mensen belden daarna de ambulance.

Schoonmoeder

De rechter: ,,Ik wil graag weten wat u bezielde op dat moment.'' Jurgita belde haar schoonmoeder vlak na het incident. De rechter vertelt wat de vrouw verklaarde. ,,Ze zegt dat u hebt gezegd dat u hebt gestoken. Ze vroeg waarmee. U zou gezegd hebben: met een mes.''

De schoonmoeder ging snel naar hun woning in Marknesse. Waar ze had gestoken? 'Daar onderaan', zou Jurgita hebben gezegd, verhaalt de rechter uit de politieverslagen. Volgens de schoonmoeder had Jurgita gezegd dat het haar spijt. 'Sorry. Vergeef me.' En dat ze hem 'alleen wat wilde leren', zegt de rechter. Het 112-telefoontje is opgenomen. De rechter: ,,Op de achtergrond zegt iemand in het Litouws: ,,Hij begon aan me te zitten, weet u. Hij begon aan mijn haren te trekken. Ik dacht: ik laat hem even schrikken. Toen zeg ik dat mes in zijn lichaam. Hij viel." Ook Jurgita komt aan de telefoon. Maar haar Engels is minimaal. De ambulancebroeders die later naar Marknesse gaan denken dat het om een alcoholvergiftiging gaat, zegt de rechter. Pas als ze hem omdraaien, zien ze de steekwond. Volgens Jurgita duurde het bijna een uur voordat de ambulance er was.

Geschokt

Fieda, de moeder van Arnoldes, krijgt via een tolk het woord. Fieda is geschokt over de vele leugens die ze heeft gehoord. ,,Ons kind is vermoord. Ons hele gezin is op deze manier vermoord. Ons leven is geruïneerd.'

Moeder Fieda: ,,Ik moest mijn man bellen om te vertellen wat er was gebeurd. Ik heb hem haar woorden verteld. Dat ze Arnoldes op deze manier een lesje wilde leren.'' Fieda: ,,Van de kant van haar moeder heb ik geen excuses gekregen, geen medelijden, geen condoleances. We kregen van hun kant allerlei beschuldigingen.''

Kerst haten

Fieda: ,,De hele week was als een soort droom. Ik kon steeds niet beseffen dat hij er niet meer was. Dat besef kwam pas maanden later. Dan begint pas tot je door te dringen dat je nooit meer een telefoontje van hem zult krijgen.'' Fieda: ,,Kunt u zich voorstellen wat voor feestdagen we hadden? Kerst was heel belangrijk voor Arnoldes. Hij kwam altijd voor die dagen. Nu begin ik die feestdagen te haten. Ik wil geen kerstdagen meer.''