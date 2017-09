Eis: celstraf voor broers na vechtpartij op skatebaan Emmeloord

Waren ze nou aan het wandelen? Pokémon aan het vangen? Of toch bewust uit op wraak op een drugsdealer die de 27-jarige Rianto P. uit Emmeloord een paar weken daarvoor in elkaar had geslagen? De officier van justitie in Lelystad denkt het laatste. Hij eiste woensdag dan ook vier maanden cel tegen P. en zijn broer Saviero B. (25) uit Almere.

Volgens de officier gingen de twee op 28 augustus vorig jaar bewust naar de skatebaan in Emmeloord, dwongen daar iemand om het slachtoffer naar die plek te lokken, stuurden alle aanwezigen vervolgens weg, trokken een tak van de boom en wachtten zo de jongen op.

Pak slaag

Toen die eenmaal ter plekke was, kreeg hij een ongenadig pak slaag. Vooral zijn hoofd was het mikpunt, vertelde hij de politie later. Volgens getuigen huilde hij hard toen hij liggend op de grond vijf minuten lang de klappen incasseerde. ‘Tot hij opeens stil werd en niet meer bewoog’, zei een toeschouwer.

Wonderwel liep het slachtoffer geen ernstige verwondingen op. Alleen zijn duim heeft langere tijd nodig om te herstellen, voor de rest viel het mee. ‘Maar het geweld dat werd gebruikt had net zo goed veel ernstiger letsel kunnen veroorzaken’, vertelde de officier in de rechtszaal.

Aanvankelijk wilde het slachtoffer geen aangifte doen tegen de broers. Volgens hem was er inderdaad een paar weken daarvoor een gewelddadig akkefietje geweest met P. en dit zou ‘een wraakactie’ zijn. Maar de jongen bedacht zich en besloot toch naar de politie te stappen.

P. en B. hangt nu vier maanden cel boven het hoofd, omdat de officier denkt dat ze met voorbedachten rade probeerden het slachtoffer ernstig letsel toe te brengen. Maar dat ontkennen zij stellig.

Pokémon

P.: ,,Ik was die dag gewoon aan het wandelen met mijn broer en toen fietste die jongen opeens op ons in. We raakten in gevecht en na een paar minuten haalde mijn broer ons uit elkaar. Meer is er niet gebeurd.'' B. beaamde dat ter zitting. ,,We waren Pokémon aan het zoeken'', zei hij eerder bij de politie. ,,Plots zag ik mijn broer op de grond liggen vechten met iemand. Ik heb ze uit elkaar gehaald en we zijn weer weggegaan.''

Van takken die uit de boom werden getrokken en een derde persoon, zoals getuigen en het slachtoffer vertelden, weten ze naar eigen zeggen niks. ,,Ik ken die jongen niet eens, waarom zou ik dat doen?''

Drugsdealer

P. liep nog in een proeftijd en als het aan de officier ligt, moet hij daarvoor nog een week cel extra uitzitten. Maar de advocaat van de broers denkt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. ,,Het slachtoffer is drugsdealer en leefde op dat moment in een tentje, omdat hij door zijn ouders op straat is gezet. Hoe betrouwbaar is zijn verklaring dan'', zei hij.

De getuigenverklaringen die zijn cliënten in een kwaad daglicht stellen, zijn volgens hem ook nog eens tegenstrijdig.