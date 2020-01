Emmeloord maakt zich op voor NK Mens Erger Je Niet: ‘Geluksfactor is groot’

In Emmeloord gaan zaterdag ruim 250 mensen uit het hele land voor hun plezier potjes Mens Erger Je Niet spelen bij de 42ste editie van het Nederlands Kampioenschap. ,,Dit is een toernooi met een knipoog, het is altijd grappig”, zegt medeorganisator René Willemsen van carnavalsvereniging De Droogpiere.

Wat maak het spelletje zo mooi?

,,Iedereen heeft bijna dezelfde kans om te winnen. De geluksfactor is groot bij het spelletje. Dat maakt het leuk. We hebben dacht ik nog nooit twee keer dezelfde winnaar gehad. Als je pech hebt kan je zo uitgeschakeld zijn. Twee jaar terug won een kind van 8 jaar. Er doen zaterdag ook drie blinde mensen mee. Die mogen hun eigen aangepaste spelbord gebruiken. Iedereen kan het spelen.”

Waarom is dit kampioenschap in Emmeloord?

,,Het is ooit over komen waaien uit Friesland. We zijn een carnavalsvereniging en vinden sociale activiteiten erg belangrijk. Het is ook goed voor de clubkas. Dit evenement is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Mensen uit het hele land komen zaterdag naar Emmeloord toe, er zijn zelf mensen uit Zeeuws-Vlaanderen.”

Hoeveel mensen doen er zaterdag precies mee?

,,Meer dan tweehonderd mensen hebben zich al ingeschreven. Eerder hadden we vaak honderd deelnemers. Nu kunnen er maximaal 264 mensen mee doen, dus ik weet niet of er plek is voor iedereen die zich op de dag zelf nog wil inschrijven.”

Kunnen er de komende jaren meer mensen meedoen?

,,In het restaurant van ’t Voorhuys is niet veel ruimte voor meer tafeltjes, dus dat is lastig. In het verleden hebben we vanwege een jubileum een keer de sporthal afgehuurd en deden meer dan driehonderd mensen mee. De winnaar kreeg toen duizend euro. De sporthal helemaal speelklaar te maken, is echter veel werk.”

Wat is de prijs voor de winnaar?

,,In de finale strijden vier deelnemers om de winst. De hoofdprijs is 400 euro. De tweede prijs is 300, de derde 200 en de vierde plaats is goed voor 100 euro. Voor een middag een spelletje spelen is dat leuk geld. Iedereen doet sowieso twee rondes mee en er zijn in totaal vijf rondes.”

Zelfs een BN’er doet zaterdag een gooi naar de winst?

,,Comedian Arie Koomen opent het toernooi en speelt daarna mee. Met Filemon Wesselink is hij hier in 2017 voor RTL Boulevard geweest vanwege het jubileum en ook toen opende hij het toernooi. Daarna moest hij snel weg, maar hij zei dat hij een keer terug wilde komen om het te spelen. We hebben hem een berichtje gestuurd en hij wilde graag komen. De sfeer vond hij mooi.”