Emmeloord raakt iconisch gebouw kwijt: het Dokter J.H. Jansen Ziekenhuis

Sloop

De gemeente Noordoostpolder heeft een paar eerste uitgangspunten opgesteld voor de herinrichting van de locatie. Zo moet er in de nieuwe plannen rekening gehouden worden met de omgeving en moeten er woningen komen voor ‘verschillende doelgroepen'. Wat die verschillende doelgroepen zijn, is nog niet bekend. ,,In april bespreekt de raad de woonvisie. Daarin wordt duidelijk op welke doelgroepen we ons als gemeente gaan richten’’, zegt Annemiek Reitsma van de gemeente Noordoostpolder. ,,Maar dat het voormalige ziekenhuis tegen de vlakte gaat, is zo goed als zeker. Het is niet geschikt als woonlocatie.’’