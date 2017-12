Emmeloorder blij met reparatie auto: 'Edwin is een topper!'

Het viel niet mee, maar het is gelukt. Zo'n vier uur is Edwin van Velsen (29) zaterdag in de weer geweest met de auto van Max Verhage (53). Plafond eruit, uitdeuken, plafond er weer in. Het klinkt simpel, maar zo was het niet. ,,Het was best een opgave en je kunt nog iets zien van de beschadigingen, maar ik ben tevreden met het resultaat'', zegt Van Velsen, die in het dagelijks leven werkt bij het bedrijf Auto-Care. Verhage: ,,Hij is een topper, hij heeft zichzelf overtroffen. Ik ben Edwin enorm dankbaar.''