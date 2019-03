Emmeloords energiecollectief keert 30 mille uit aan leden

Deelnemers in het energiecollectief Emmeloord Opgewekt profiteren dit voorjaar voor het eerst van hun duurzame energieproject. In totaal keert de coöperatie 30.000 euro uit aan de circa 250 leden. Voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik van 3.000 kWh komt dat neer op zo’n 150 euro.

Het Emmeloordse energiecollectief heeft een grote motor die stroom opwekt uit gas dat opborrelt uit het binnenste van de 22 hectare metende voormalige lokale stortplaats De Friesepaden, inmiddels afgedekt en in gebruik als golfbaan. Dat gas wordt verrijkt en op druk gebracht zodat het de motor aan de gang kan houden. Vorig jaar nam Emmeloord Opgewekt de installatie over, die al een tijdje in gebruik was. Daarmee was ze het eerste collectief dat op deze manier duurzame energie opwekt. Daarna is een soortgelijk initiatief van de grond gekomen in Ermelo.

Driehonderd huishoudens

Vorig jaar leverde de installatie 1,1 miljoen kWh aan elektriciteit, genoeg om zo’n driehonderd huishoudens van stroom te voorzien. Vanwege een regeling met de Belastingdienst hoeven de leden van de coöperatie over hun stroomverbruik tot 10.000 kWh geen belasting te betalen. Daarmee besparen ze fors op hun elektriciteitsrekening.

Investeringen

Niet de volledige winst gaat naar de deelnemers, zegt voorzitter Thom de Ruiter aan het collectief. „Een deel is nodig voor onder meer de aflossing van de installatie en de kosten van het geschikt maken van het gas. En een deel reserveren we voor nieuwe investeringen. Daarover zijn we nu aan het nadenken, want de gasproductie van de afvalberg zal langzaam minder worden.”

Zwarte doos

Hoe lang er nog gas komt uit de vuilnisbelt laat zich volgens De Ruiter moeilijk voorspellen. „Het is een zwarte doos. Gezien de kwaliteit en de continuïteit van de gasstroom verwachten we dat we nog een jaar of vier op deze voet verder kunnen. Maar ja, je weet nooit precies wat er in zo’n stortplaats gebeurt.”

Nieuwe leden