Emmeloordse miljonairs hadden loterijwinst achteraf liever verzwegen

Op de avond voor Koninginnedag in 2009 verandert het leven van Simone (42) en Marcel (40). In hun huis in Emmeloord maken ze zich klaar om naar bed te gaan, omdat ze de volgende ochtend op de rommelmarkt moeten staan. Slaap krijgen ze uiteindelijk nauwelijks. Simone: ,, Ik hou van Holland stond aan en ik hoorde Linda de Mol onze postcode voorlezen. Toen het kwartje eenmaal was gevallen heb ik Marcel wakker geschreeuwd."

Kribbig

Het bedrag had overigens een stuk lager kunnen uitvallen. Simone: ,,We speelden altijd met één lot mee en later met twee. Die tweede hebben we toen stopgezet, omdat we het geld beter voor iets anders konden gebruiken. Toen ik moest werken en er iemand van de Postcode Loterij aan de deur kwam heeft Marcel toch het tweede lot weer teruggenomen. Ik was daar toen wat kribbig over. We hebben dat lot toen opnieuw stopgezet. Want hoe groot is de kans dat je wint? We moesten die maand echter nog wel betalen en juist toen viel de prijs." Marcel: ,,Toen was het ineens wel goed." Simone: ,,Toen kon ik hem wel kussen, ja."