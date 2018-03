Emmeloordse zakenvrouw schrijft liefdesroman over de maffia

Minister neemt 12 miljoen mee, redding Schokland nabij

19 maart Het budget is rond, de redding van Schokland is nabij. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) brengt maandagmorgen 12 miljoen euro mee naar het voormalige eiland en dat is precies het bedrag dat nodig is. ,,Schokland wordt een plaatje'', zegt een opgetogen wethouder Hennie Bogaards.