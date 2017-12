Endy uit Emmeloord is in één klap een beroemde en een rijke kickbokser

In één klap is Endy Semeleer (22) beroemd in de kickbokswereld. In Abu Dhabi versloeg hij afgelopen weekeinde op het hoogste podium twee wereldkampioenen. 'Waar komt die jongen ineens vandaan', vroeg iedereen zich af. Nou, gewoon. Uit Emmeloord.

Een paars randje rond zijn rechteroog, een opgezwollen vuist en vocht in zijn benen verraden dat Semeleer niet ongehavend uit de strijd is gekomen in Abu Dhabi. ,,Dat kan ook niet'', vertelt hij lachend. ,,Ik heb drie partijen gevochten, tegen twee wereldkampioenen.''

Superbon Banchamek

De gehele wereld kon daar via livestreams op internet getuige van zijn. Daar stond hij in de spotlights van 'Enfusion', waarin alleen de besten van de wereld mogen vechten. Met zijn hoofd op levensgrote schermen in een volle zaal, vuurwerk op het podium. En daarna in de ring.

Via twee partijen van elke drie rondes knokte Semeleer zich naar de finale. Daarin nam hij het op tegen meervoudig wereldkampioen Superbon Banchamek uit Bangkok. De partij bezorgde Semeleer wereldfaam en zijn tegenstander butsen en builen, maar vooral: gekrenkte trots.

,,En dat doet het meest pijn',, weet Boy van Veen (33). Hij is eigenaar van Budocentrum Emmeloord en de trainer van Semeleer. Van Veen komt ook uit Emmeloord. Net als verzorger Stefano Cordilia (28) en Daniël van Veen, broer van en belangenbehartiger van Semeleer. ,,We zijn een team van vrienden.''

Groeibriljant

Semeleer is de groeibriljant van de vechtsportschool. Eigenlijk een laatbloeier die toch nog vroeg opbloeit. Rond zijn 15e stapte hij het budocentrum binnen en was verkocht. Tot dat die tijd leefde hij zich uit op het voetbalveld. Nu, op zijn 22ste bereikt hij de toppen van het kickboksen.

Te vroeg gepiekt? ,,Nee hoor. Want ik heb weliswaar twee wereldkampioenen verslagen, maar het was geen titelgevecht. En in het kickboksen gaat het erom dat je de belt om mag doen'', de kampioensriem. Boy van Veen: ,,Dat komt wel. Misschien komende zomer.'' Ook dan heeft hij voldoende doelen. Semeleer: ,,Ik doe 'm daarna gewoon nooit meer af.''

De dagen na de drie gevechten stroomt zijn telefoon vol berichten. Felicitaties. Trotse kreten. Ook van zijn moeder. Semeleer: ,,Ze is er eigenlijk altijd bij, als ik moet vechten. In Abu Dhabi was ze er niet. Maar ze appte wel. Dat ze trots is. Dat ze van me houdt.''

Semeleer heeft zijn succes ook aan haar te danken. ,,Ik heb van haar leren luisteren.'' Dat komt van pas als trainer Boy en verzorger Stefano vanuit de hoek roepen wat hij moet doen. Van Veen: ,,Hij is heel kritisch op zichzelf. Is-ie chagrijnig dat het niet lekker loopt. En dan is hij gewoon aan het winnen, he? Dan moeten we hem echt bij de les roepen.''

Wat ze riepen toen hij in Abu Dhabi even mocht uithijgen tussen de achtste en laatste ronde die hem faam zou brengen? ,,Dat hij vooral ook moest genieten.''

Door de knieën

Daarna was dat moment. Dat Semeleer door de knieën ging, de handen in de lucht. Gewonnen.

De 100.000 euro die hij won, vormt het startkapitaal waarmee hij zijn eigen BV als vechtsporter kan beginnen. Een deel gaat naar de Belastingdienst. Dat zijn ook vechtsporters: ze kunnen behoorlijk incasseren. Het maakt hem in elk geval niet financieel onafhankelijk. Dus blijft hij een aantal uren per week werken als patat-bakker bij de Patatbaas, in het centrum van Emmeloord.