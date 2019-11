Enorme brand verwoest schuur van zorgboerderij op Schokland

De brand brak tegen 20.00 uur uit in de schuur aan de Oud Emmeloorderweg. Het vuur greep snel om zich heen en was binnen de kortste keren uitslaand. Tijdens de vlammenzee stortte het dak van de schuur in. Bij de brand kwam asbest vrij. Het asbest werd alleen op het eigen terrein aangetroffen. Tegen 21.40 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. De brandweer startte daarna met nablussen. De opruimwerkzaamheden vinden morgen bij daglicht plaats.

Dagbesteding

In de schuur zat onder meer een restaurant voor zo’n 60 gasten. Cliënten van de zorgboerderij, die onderdeel is van Aventurijn Zorg, werkten mee in de keuken en in de bediening. ,,Op het moment van de brand was niemand van de zorgboerderij aanwezig in de schuur. De dagbesteding vindt alleen overdag plaats’’, vertelt brandweervoorlichter Nellie Ras.

Volledig scherm Een schuur bij Hof van Schokland vatte vlam. © Ginopress

Asbestprocedure

De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Zij zette in om overslag van de brand naar andere panden op het terrein te voorkomen. De brandweer adviseerde omwonenden die in de rook zitten om ramen en deuren te sluiten. Ook werd geadviseerd om de ventilatie uit te zetten. ,,De asbestprocedure hebben wij ook opgestart’’, vervolgt Ras. De brandweer onderzoekt hierbij met meetapparatuur of asbest is vrijgekomen. ,,Hiervoor is het terrein tot de erfgrens afgezet’’, aldus Ras. Daarnaast werd de Oud Emmeloorderweg vanwege de brandweerinzet afgesloten.

Over de oorzaak kan Ras nog niets kwijt. ,,De oorzaak moeten wij morgen met daglicht bekijken. Daar valt nu nog met geen zinnig woord iets over te zeggen’’, besluit Ras.