Ens is klaar met ‘onveilige’ zebrapaden: ‘Wandelwagen werd me uit de handen gereden’

Roël (36) begint in Kampen een winkel zonder personeel: ‘Het is de bedoeling dat ik er zo min mogelijk ben’

In het pand van woninginrichter Helleman in Kampen zit nu de ‘Hanze Automatenshop’. Een winkel zonder personeel, waar je in de toekomst mogelijk zelfs taart en pizza uit een automaat kunt halen. Maar of de ‘supermarkt’ ook op zondag open mag, is nog even de vraag.

17 januari