Ernstig ongeluk met trekker op akker in Ens: slachtoffer zwaargewond

Brandweer blust fikkende heg achter groente- en fruitwin­kel aan de Zeeaster­straat in Emmeloord

6:48 De brandweer van Emmeloord rukte gisterenavond uit na een melding van een hegbrand bij een groente- en fruitwinkel aan de Zeeasterstraat in Emmeloord. Ter plaatse bleek dat naast de heg ook hout en plastic in de aanpalende achtertuin bij de had vlam gevat.