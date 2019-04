Evacuatie Philadelphia Zorg-locatie Emmeloord vanwege brand: iedereen veilig

update & video Grote brand in woonboerde­rij met massagesa­lon in Creil pittige klus voor brandweer

24 april De brandweer had gisteravond grootse moeite met het bestrijden van een flinke brand in het dak van een woonboerderij in Creil. De twee bewoners wisten tijdig naar buiten te komen. Volgens een woordvoerster van de brandweer is er ook een massagepraktijk in het gebouw gevestigd.