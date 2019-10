Ex-burgemeester Noordoostpolder ontkent dat ongewenst gedrag reden van opstappen is

videoDe razendsnel opgestapte burgemeester Harald Bouman van de gemeente Noordoostpolder ontkent in een emotionele videoboodschap dat hij zijn functie heeft opgegeven vanwege grensoverschrijdend gedrag en seksueel getinte opmerkingen. Berichten over dat gedrag hebben de ex-burgervader en zijn gezin diep geraakt, zo laat hij weten.

Meerdere mensen zouden de afgelopen tijd op het gemeentehuis van Noordoostpolder geklaagd hebben over grensoverschrijdend gedrag door Bouman, zo meldt Omroep Flevoland vanmiddag op basis van verschillende bronnen die niet bij naam worden genoemd. Er werd echter geen officiële klacht ingediend. Ook kwam er uit onderzoek geen bewijs naar voren dat de klachten gegrond zijn. Bouman laat aan deze krant weten niet in te willen gaan op de vermeende klachten en op de vraag of er wel of geen onderzoek naar zijn gedrag is gedaan.

Groot verschil

Wel benadrukt hij dat zijn vertrek maar één reden heeft. ,,En dat is de reden die we ook op de website van de gemeente hebben gezet.” Die reden is dat er volgens Bouman ‘een te groot verschil van inzicht is met zijn directe werkomgeving over de wijze waarop hij de gemeente wil besturen’. ,,Dat is echt de enige reden van mijn vertrek geweest. Niks meer en niks minder.”

In een speciaal opgenomen videoboodschap die naar de Stentor is gemaild, laat de opgestapte burgemeester weten diep geraakt te zijn door de berichten over ongepast gedrag. ,,Het raakt me ongelofelijk. En niet alleen mezelf. Maar ook beschadigend voor mijn gezin.”

Lokale partij

Bouman werd in december vorig jaar benoemd als burgemeester. Hij was daarvoor raadslid en wethouder in een gemeente in de provincie Groningen. Hij was één van de weinige burgermeesters in Nederland die afkomstig is uit een lokale partij en niet uit een landelijke. Maandag maakte hij zijn vertrek bekend. Dat leidde tot veel ongeloof, ook bij verschillende raadsfracties.

De burgemeester wil over de reden van zijn opvallende beslissing niet meer kwijt dan in het eerste persbericht stond. Zijn woordvoerder Willem van den Oetelaar erkent dat de beknopte uitleg tot speculaties kan leiden en dat veel inwoners van Noordoostpolder zich afvragen wat er achter het besluit schuilgaat. Desondanks doet ook hij geen nadere mededelingen.